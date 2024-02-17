«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون استهدفوا 23 سفينة بريطانية وأمريكية حتى الآن

كشف إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل استهداف الحوثيين لسفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر ردًا على الهجمات الأمريكية والبريطانية، مشددًا على أن هذه السفينة هي الـ23 الذي يستهدفها الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن ولم تكن عملية جديدة وهناك سفن يوميًا تتعرض للقصف الحوثي.

أمريكا تستهدف المنصات الصاروخية التابعة للحوثيين

وأوضح خلال لقاء بـ«جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العمليات في البحر الأحمر تتصاعد وهناك قصف يومي واعتداءات وهجمات يومية، مشددًا على أنه بالأمس كان هناك العديد من الطائرات بمنطقة الحديدية وتوسعت لعدد من المناطق الأخرى والتي تستهدف المنصات الصاروخية التابعة للحوثيين والتي يتم إطلاق منها الصواريخ ضد السفن البريطانية والأمريكية.

استهداف سفن أمريكية بريطانية تجارية بصواريخ باليستية

وأشار إلى أنه باليوم والأمس كان هناك العديد من البيانات والتي أظهرت رفضًا كاملًا وقف هذه الهجمات بعد أن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية وعمان وبريطانيا رسائل للكف عن هذه الهجمات، مؤكدًا أنه اليوم وبالأمس وأول أمس كان هناك استهدافات لسفن أمريكية بريطانية تجارية بصواريخ باليستية مخصصة لاستهداف السفن.

وشدد على أنه لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن متابعة أماكن هذه الصواريخ والأماكن الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدية أو مناطق الوسط بمحافظة البيضاء.