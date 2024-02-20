مزايا الموافقة على التصالح في مخالفة البناء.. أبرزها توصيل المرافق

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الإجراءات المطلوبة التي تقوم بها الجهة الإدارية حال قبول طلب التصالح، وهي كالتالي:

قيمة التصالح

- تحصيل مقابل التصالح خلال شهرين من تاريخ إخطار مقدم التصالح بموافقة اللجنة الفنية ويجرى مراعاة نسبة التخفيض في حالة السداد دفعة واحدة مع خصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بمخالفة التصالح وذلك وفق افادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادر من النيابة.

- تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مختومة بخاتم الجهة الإدارية.

- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم ويمكن لصاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

تقسيط مبالغ التصالح

- حال السداد على أقساط يصدر قرار تصالح مؤقت بموجبه يجرى توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح ووقف تنفيذ الاحكام والإجراءات.

- لا يصدر أي قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد قيمة التصالح كاملة وتحصيل مستحقات الدولة وفق القانون.