مراجعة نهائية للائحة قانون التصالح الجديد تمهيدا لإصدارها

قال مصدر حكومي إنه جار المراجعة النهائية للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها وإقرارها خلال أيام بموافقة رئيس الوزراء، حتى يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء.

اللائحة تراعي كل جوانب قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة تراعي كل جوانب القانون من رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص ومدة تقديم طلبات التصالح المتاحة أمام المواطنين، وتقديم تظلمات التصالح بعد رفض طلب التقنين، وأيضا الأوراق والمستندات المطلوبة في التصالح، واللجان المختصة بتحديد أسعار التصالح عن المتر بكل محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 2500 جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب كل منطقة، كما يتم الاسترشاد بالأسعار السابقة وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.

سداد 25% من مبلغ جدية التصالح

وأشار المصدر إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم سداد 25% من مبلغ جدية التصالح، لافتا إلى أن مدة نظر طلب التصالح تكون 3 شهور شريطة استيفاء المستندات المطلوبة، وأيضا من حق كل من رُفض طلبه أن يتظلم خلال 30 يوما من تقديم إخطاره.