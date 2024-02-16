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بعد قانون التصالح.. خطة الحكومة لتحديث قانون البناء الموحد

كتب:

وائل فايز
05:49 م | الجمعة 16 فبراير 2024
ضوابط تراخيص البناء

ضوابط تراخيص البناء

بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

تعديلات ضرورية لمواكبة التطورات

أكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد.

الحفاظ على منظومة العمران

وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة.

وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص.

تسهيل الحصول على تراخيص البناء

تأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء الحالية، التي اعتبرها البعض صعبة ومعقدة، مما أدى إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.