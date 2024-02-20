دفاع جنوب أفريقيا: إسرائيل زودت المستوطنين في الضفة بالمخالفة للقوانين الدولية
كتب:
يارا أشرف
11:51 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
صورة أرشيفية- محكمة العدل الدولية
قال عضو فريق دفاع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل زودت عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما يخالف القوانين الدولية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للبند الـ14 من قانون حقوق الإنسان.