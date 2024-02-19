إسرائيل تحدد موعد اجتياح رفح بريا في شهر رمضان.. ما السبب؟

أصدر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، تهديدا للفصائل الفلسطينية، يتعلق باجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينية في شهر رمضان المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في غزة، قائلا: «ليعرف العالم وقادة الفصائل، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح»، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

تهديدات إسرائيلية

وهددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون شهر رمضان المقبل موعدا نهائيا لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بعد تزايد الضغط الداخلي في الشارع الإسرائيلي من خلال التظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يضغط أهالي المحتجزين من أجل سرعة الإفراج عن ذويهم لدى الفصائل الفلسطينية، لذا خرجت الحكومة في بيان لها لتؤكد أنها ستعمل على اجتياح رفح بريا في رمضان إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ136، وسط ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف شخص، ونزوح نحو 1.5 مليون آخرين من شمال قطاع غزة لجنوبه في مدينة رفح الفلسطينية.

محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ السابع من أكتوبر 2023 دون أي توقف للحرب، رغم الدعوات الإقليمية والدولية لوقفها، وتعمل الولايات المتحدة على وقف الحرب في ظل ضغوط في الشارع الأمريكي على الرئيس جو بايدن الذي يستعد للانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري أمام منافسه دونالد ترامب.