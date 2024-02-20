جنود الاحتلال يقعون في فخ الفصائل مجددا.. اسقطوا مبنى فوق رؤوسهم بخان يونس

سقط جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في كمين محكم خلال المواجهات ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أطلقت الفصائل صاروخا مضادا للدبابات على مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال في خان يونس، وانهار على الجنود بداخله، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن عددا من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا موجودين داخل المبنى، كما قامت 3 طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بإجلاء 8 جنود في حالة حرجة إلى مستشفيات تل أبيب.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أعلنت في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، أن حادثة صعبة تعرض لها جنود الاحتلال خلال المواجهات في قطاع غزة وعدة مروحيات تنقل المصابين.

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت باكر من صباح اليوم، مقتل جندي إسرائيلي في المعارك بقطاع غزة متأثرًا بجروح أصيب بها، ليترفع عدد قتلى أفراد جيش الاحتلال إلى 575 منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

تدمير 4 آليات إسرائيلية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 4 آليات إسرائيلية والقضاء على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بقطاع غزة، كما أعلنت استهداف قوات إسرائيلية توغلت في محور جنوب غزة بقذائف الهاون «الياسين105».