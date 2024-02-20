رئيس وزراء فلسطين: 3 رؤساء جامعات و95 أستاذا استشهدوا في حرب غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العملية التعليمية في غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلي، موضحا أن 88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي حرموا من التعليم.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن 5 جامعات في غزة دمرت بشكل كامل وجزئي جراء العدوان، مشيرا إلى أن 3 رؤساء جامعات و95 أستاذا جامعيا استشهدوا إثر القصف بغزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.