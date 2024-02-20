أرقام صادمة.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر حصيلة عدوانه على غزة منذ «7 أكتوبر»

بعد مرور 137 يومًا على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصيلة الغارات الجوية والضربات التي استهدفت شمالي ووسط وجنوبي القطاع، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات عن أنشطة سلاح الجو طوال الحرب على غزة، وقال إن طائراته هاجمت أكثر من 31 ألف هدف في جميع أنحاء البلاد، منها 29 ألف هدف داخل قطاع غزة.

26 ألف هجوم باستخدام الطائرات المقاتلة

كما أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته حلقت عدد ساعات وصلت إلى 186 ألف ساعة طيران، وتمت مهاجمة حوالي 1100 هدف على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه تم تنفيذ ما يقرب من 26 ألف هجوم باستخدام الطائرات المقاتلة، وحوالي 3800 هجوم باستخدام طائرات الهليكوبتر الحربية، وحوالي 3800 هجوم تم تنفيذها بطائرات بدون طيار، وكان ما يقرب من 7000 هجومًا وصف بـ«السريع»، بناءً على طلب عاجل من القوات البرية.

30 ألف شهيد جراء العدوان على غزة

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 30 ألف شهيد و70 ألف مصاب وجريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.