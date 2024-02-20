عضو بـ«النواب»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» توثق اعتداء إسرائيل على فلسطين

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقديم مصر لمذكرة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل خطوة مهمة للغاية، وتقلل التصعيد الدائر في قطاع غزة والضفة الغربية، وزيادة تكاتف الدول المؤيدة للخطوة المصرية.

إحياء القضية عن طريق حل الدولتين

وأضاف خلال حواره، عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن مذكرة مصر توثق حالة الاعتداء السافر على الشعب الفلسطيني، وتقليل المخاطر وإحياء القضية عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حرة.

مرافعة مصر غدا أمام محكمة العدل الدولية

وأشار إلى أن مرافعة مصر غدا أمام محكمة العدل الدولية، مبنية على قواعد حقيقية وإثباتات واضحة بالجرائم التي يقوم بها الاحتلال سواء بقصف رفح الفلسطينية، أومنع دخل المساعدات الإنسانية.