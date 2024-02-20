تنظيم قافلة طبية في قرية الأحمدية بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تدشين قافلة طبية بقرية الأحمدية بمركز شربين من قبل أمانة الصحة بحزب «مستقبل وطن» في الدقهلية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة المنصورة.

قافلة طبية بقرية حياة كريمة بالدقهلية

وأشار «مختار» إلى أن القافلة جاءت في قرية مبادرة حياة كريمة والتي جاءت بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضاف أن القافلة الطبية تهدف إلى عمل التالي:

- توقيع الكشف على المواطنين وصرف الأدوية بالمجان

- تحويل الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية الي مستشفيات الصحه وجامعة المنصورة والتأمين الصحي

- استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة

- تفقد الوحدة الصحيه بالأحمدية بعد أن تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة

- تفقد جميع الأقسام داخل الوحدة والعيادات والصيدلية للتأكد من مدي توافر الأدوية للمواطنين.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة لأكثر من 60 % من الشعب المصري في جميع قري مصر ، مشيرا إلي أن المبادرات الصحيه تهدف إلي الوصول لجميع المواطنين بمختلف قري الدقهلية وتقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية لهم بالمجان وإجراء العمليات الجراحية لهم على نفقة الدولة.