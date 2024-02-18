«زراعة الشيوخ»: يجب استغلال مبادرة حياة كريمة في النهوض بالصناعة المحلية

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي في النهوض بمنظومة الصناعة المصرية، مشيرًا في كلمة له خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة حاليًا إلى أنَّ التصنيع الزراعي يتميز بتوافر المواد الخام وهي المحاصيل الزراعية، ويعد ذلك مدخلًا مهمًا للصناعة المصرية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما طالب «الجبلي» بضرورة استغلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والريف المصري في النهوض بالصناعة المحلية بالقرى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتحسين دخل ومعيشة المواطنين.

إنشاء المدارس التكنولوجية

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، والتي تساعد بدورها في توفير العمالة المؤهلة والماهرة في قطاع الصناعة، بما يؤدي إلى تطوير الصناعة وزيادة جودة المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في تطوير الصناعة، والتوسع في الصناعات التكنولوجية.

وتنعقد جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.