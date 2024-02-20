مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة حكي عن «حسناء في قرية القمر»

نظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي تحت رعاية اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو – إيسيسكو» وبالاشتراك مع كرسي الألكسو ورشة حكي تحت عنوان: «حسناء في قرية القمر» والتي قدَّمها الشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع، عضو مجلس إدارة كرسي الألكسو، ورئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لإتحاد كتاب مصر.‏‏

جوائز الزارع

‏يعد الزراع أحد أهم كتاب الأطفال، والمعنيين بثقافة وفنون الطفل، حاز على جائزة الدولة التشجيعية في شعر الأطفال 2003، وكُرِّم من رئيس الجمهورية في عيد العلم 2005، وشارك في تأسيس مجلة قطر الندى كما رأس تحريرها. فاز بالعديد من الجوائز الأخرى مثل جائزة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في مجال أدب الأطفال عام 2016، وجائزة اليونسكو في اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي نظمته كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية 2019 عن كتابه «ألوان عمر»

شعر وقصة ومسرح

كما وصل إلى القائمة الطويلة في جائزة ساويرس عن ديوانه: «حلم لحروف هجاء» 2021، أقام الزراع العديد من ورش الحكي، وورش الكتابة، والشعر، والقصة، والمسرح، والأغنية، والدراسات والبحوث. ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية في دول الإمارات، والأردن، والجزائر، وصدر له أربعون كتابًا بين الشعر، والقصة، المسرح، والدراسات والبحوث.