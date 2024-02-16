مكتبة الإسكندرية تنظم معرض «أجندة» بمشاركة 152 فنانا

قال الفنان محمود هجرس، منسق معرض «أجندة» الفني، إنَّ 152 فنانا شاركوا بأعمالهم في المعرض عبر إعلان تم نشره على الموقع الرسمي لمكتبة الإسكندرية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى تقدم 748 فنانا وفنانة من مختلف محافظات مصر.

وأضاف «هجرس» في مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّه تم تشكيل لجنة ليقع الاختيار على 152 فنانا شاركوا بأعمالهم الفنية مثلت مختلف أنواع الفنون من تصوير ونحت وخزف وفيديو آرت وتصوير فوتوجرافي.

معرض أجندة

وتابع منسق معرض «أجندة» الفني: «أهم ما يميز معرض أجندة، هو مشاركات كبار القامات الفنية وكذلك المواهب الشابة، والموضوعات حرة واللجنة تختار الأعمال الأكثر جودة للعرض».