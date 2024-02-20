«الأغذية العالمي» يعلن وقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة لعدم ضمان أمن طواقمه

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة مؤقتًا، لحين سماح الظروف في القطاع الفلسطيني بتوزيع آمن.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، أنّ قرار الوقف لم يُتخذ باستخفاف، مؤكدًا إدراك تدهور الأوضاع في غزة، وأنّ هذا الأمر يجعل عددًا أكبر من الناس يواجهون خطر الموت جوعًا.

برنامج الأغذية: ملتزمون بالوصول إلى المدنيين في غزة

وتابع البرنامج، أنهم ملتزمون بالوصول بشكل عاجل إلى المدنيين «اليائسين» في جميع أنحاء غزة، لكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية، وللأشخاص الذين يتلقونها، مشيرًا إلى أنّ أحدث التقارير أشار إلى انزلاق غزة الحاد إلى الجوع والمرض، وأنّ الأغذية والمياه الصالحة للشرب شحيحة بشكل لا يصدق، وسط انتشار الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر.

سكان غزة يواجهون خطر المجاعة يوميا

وكانت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة، قد نشرت تقريرًا في ديسمبر الماضي، عن أنّ سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون أزمة جوع وخطر مجاعة بشكل متزايد يوميًا.