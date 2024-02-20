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محافظ قنا يعلن طرح المجمع الصناعي الحرفي بأبو تشت للمستثمرين

كتب:

رجب آدم
05:01 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعلن أشرف الداودي محافظ قنا، عن طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت للمستثمرين خلال شهر، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المجمع الحرفي الصناعي

وأوضح محافظ قنا أن المجمع مقام على مساحة 840 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم ماكينات حياكة وعدد من الماكينات المكملة لها و4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، و150 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف الداودي أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يعد أحد المشروعات التنموية التي نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

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