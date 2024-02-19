المجمع الصناعي في البحيرة محور تنموي جديد.. ندوة بجامعة دمنهور

نظّمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جامعة دمنهور، ندوةً ترويجيةً للمجمع الصناعي بعنوان «محور تنموي جديد في البحيرة»، دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات.

أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال

واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بمصر، وأهم مميزات المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الاستفسارات من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعي.

الحوافز المخصصة للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى الصرح الصناعي الجديد

وحدد فريق عمل الهيئة أهم الحوافز المخصصة للمستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:

- طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.

- تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

- الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن.

- القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيه شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.

- إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.

- الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية.

- إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى للوحدات.