معلومات عن اليوتيوبر شيماء بن سعيد بعد رحيلها متأثرة بالسرطان (فيديو)

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أعلن الشاب المغربي «نوري» رحيل زوجته اليوتيوبر شيماء بن سعيد، في أثناء وجودها بأحد المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية، في مفاجأة صادمة لجمهورها، وفي التقرير التالي نستعرض معلومات عن اليوتيوبر شيماء بن سعيد.

نبأ وفاة اليوتيوبر شيماء بن سعيد أثار حال من الحزن الشيد لدى متابعيها، الذين عبروا عن تعاطفهم وقدموا الدعم الكامل لعائلتها.

معلومات عن اليوتيوبر شيماء بن سعيد

1- تبلغ من العمر 27 عامًا.

2- تعد من أبرز مقدمي المحتوى عبر منصات مواقع التواصل في المغرب.

3- كانت تعاني من سرطان الدم.

4- تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

5- ينشر زوجها «نوري» يوميات من معافرة زوجته مع المرض.

«نوري» يرثي زوجته

وتفاجأ محبو اليوتيوبر شيماء بن سعيد، بمنشور على «إنستجرام» لزوجها «نوري»، معلنًا فيه رحيل زوجته داخل المستشفى، ونشر صورة تجمعهما معا، معلقا عليها «الطاهرة»، وحاز المنشور تفاعلات كبيرة من محبي «شيماء»، الذين رثوها بكلمات حزينة تقشعر لها الأبدان.

وأعلن الزوج ميعاد جنازة اليوتيوبر شيماء بن سعيد، وحدد يوم الثلاثاء في مسجد حمودة بن علي في دولة المغرب.