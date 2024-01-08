أول تعليق من منى زكي بعد حبس يوتيوبر أساء إليها: «القانون بيحكمنا كلنا»

علقت الفنانة منى زكي، على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن حبس «يوتيوبر» يدعى أحمد وجيه، المتهم بسبها وقذفها على خلفية فيلم «أصحاب ولا أعز».

وتواصل برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «cbc سفرة»، للتعليق على ما جرى، وأبدت الفنانة سعادتها بالحكم وأن «القانون جابلها حقها».

وأضافت منى زكي: «الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك.. ولكن لا تسيئ ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل».

وأشارت: «القانون بيحكمنا كلنا.. والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص.. وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر.. والقانون جابلي حقي وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة أن القانون هياخذ مجراه».

تفاصيل الحكم

من جهته، كشف شعبان سعيد، المحامي النقض والإدارية العليا، ومحامي منى زكي، تفاصيل الحكم ضد اليوتيوبر أحمد وجيه، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج.

وقال: «هناك فيلم عرض وقابله بعض الانتقادات، الأعمال الفنية تحتمل قبولها أو رفض البعض.. ولكن غير المقبول سب وقذف وطعن في الأعراض ضد الفنانين».

وأضاف سعيد: «من غير المقبول ظهور بعض الأشخاص للإساءة إلى الفنانين بطريقة تعد طعنا في الأعراض وهذا أمر غير مقبول لأنه يمثل ضررا للفنان ويسيئ له».

وتابع: «كان هناك أحد الأشخاص يتحدث بطريقة غير لائقة وإساءة بشعة ضد الفنان منى زكي.. وتواصل معي الدكتور أشرف زكي كممثل لنقابة المهن التمثيلية، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام مرفقا بمقاطع الفيديو التي تضمن العبارات الماسة بالشرف والأضرار ضد منى زكي».

وواصل: «بعد فحص البلاغ تم إرساله لنيابة شمال القاهرة للتحقيق ومن ثم أرسلت القضية للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكما بشهر حبس وغرامة 20 ألف وكفالة 5 آلاف جنيه».

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما ضد أحمد وجيه بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي على خلفية فيلم «أصحاب ولا أعز».