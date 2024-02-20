عضو بحزب الباتريوت يوضح أسباب مساعدات السويد العسكرية لأوكرانيا

قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب الباتريوت، إنَّه في الآونة الأخيرة شهدت أوكرانيا تقاعسا في عملية إمداد الجيش بالأسلحة، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما نتج تقدم القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية والجبهة التي تصل إلى 1000 كيلو متر.

وأضاف «أبو شمسية»، في مداخلة له من «كييف»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المساعدات السويدية لأوكرانيا تأتي ضمن الدعم المقدم لها في ظل ضعف الإمداد الأمريكي بالأسلحة والذخائر.

وتابع عضو حزب الباتريوت: «حزمة المساعدات السويدية الأخيرة لأوكرانيا من السويد، تعد أكبر ما قدمته الأخيرة منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، فلم تزد قيمة مساعدات استوكهولم السابقة لكييف عن 22 مليون دولار، وتأمل حكومة أوكرانية أن تقدم هذه المساعدات لنتيجة وإن كانت لا تزال غير كافية لدعمها في الحرب».