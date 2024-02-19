روسيا تهدد بـ«نهاية العالم» حال خسارة الحرب ضد أوكرانيا

قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ورئيس وزراء روسيا الأسبق، إن موسكو ستطلق صواريخ نووية على لندن وواشنطن وبرلين وكييف، في حالة خسرت حربها ضد أوكرانيا، لتعلن موسكو نهاية العالم، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام روسية.

خسارة روسيا.. وضرب واشنطن ولندن وبرلين وكييف

وأكد «ميدفيديف» أن خسارة روسيا وفقدان حدودها الحالية، سيؤدي إلى غضب عارم، مضيفا إلى أن سرعة الصواريخ النووية تفوق سرعة الصوت، وستضرب جميع الأماكن التاريخية في هذه البلاد، والتي تم تضمينها منذ فترة طويلة في أهداف الطيران الروسي.

وتساءل: «هل ستكون لدينا الشجاعة للقيام بذلك إذا كان اختفاء بلد عمره ألف عام، وطننا الأم العظيم على المحك، وستذهب تضحيات شعب روسيا على مر القرون سدى؟ الجواب واضح».

وكان «ميدفيديف»، قال أنه يكره كل من شارك في انهيار الاتحاد السوفيتي في الماضي، مضيفًا: «أكن في قلبي كل الاحتقار للدول الغربية، التي دفعت شعبي روسيا وأوكرانيا، أي الشعب الروسي الموحد، نحو حرب أهلية جديدة بكافة الوسائل الممكنة».

وصرح في وقت سابق أن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات الإطلاق الروسية بصواريخ غربية، ستكون سببًا واضحًا لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا والغرب.