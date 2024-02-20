إيقاف مسؤول إسرائيلي كبير بمطار موسكو واستجوابه.. قادما من أوكرانيا

أوقفت السلطات الروسية مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا قبل مغادرته المطار الدولي في العاصمة موسكو، وخضع لفترة طويلة من الاستجواب، بحسب ما كشفت عنه وكالة تاس الروسية والقناة 12 العبرية.

الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، حيث تم إيقاف المدير العام للوكالة الوطنية الإسرائيلية «ناتيف»، واسمه ألون شوهام، وذلك أثناء استعداده للسفر إلى إسرائيل بعد حضور اجتماعات في روسيا.

ما هي وكالة ناتيف؟

و«ناتيف» هي وحدة خاصة تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على الحفاظ على العلاقات مع اليهود وعائلاتهم، وتختص بأغراض الهجرة من الدول التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي في الماضي، كروسيا وأوكرانيا.

وتم إيقاف «شوهام» بالمطار، ثم فتشت السلطات الروسية جواز سفره الدبلوماسي وشاهدت أختامًا من أوكرانيا، ثم تعرض المسؤول الإسرائيلي لاستجواب لساعات طويلة بشأن أسباب زيارته إلى أوكرانيا، وكان إجابته المتكررة بأنه يعمل في وكالة «ناتيف».

توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية

في النهاية، تم إطلاق سراح «شوهام»، بحسب ما أعلنته القناة 12 العبرية. يذكر أن العلاقات الروسية الإسرائيلية توترت منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت الخارجية الروسية مطلع شهر فبراير الجاري أنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين بسبب ما وصف بـ«تصريحات غير مقبولة»، أدلت بها.