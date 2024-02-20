جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط في كمين حي الزيتون.. خسائر بالجملة

وقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في فخ الفصائل الفلسطينية في شمال غزة بعد أشهر من الاشتباكات الضارية، والعمليات العسكرية بإعادة الفصائل بسط سيطرتها على مدن ومناطق شمال غزة، بعد انتهاء القتال فيها ما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة التوغل في الشمال مرة أخرى.

الاحتلال الإسرائيلي يعيد التوغل في شمال غزة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان حي الزيتون والتركمان بمدينة غزة بالإخلاء الفوري للمكان بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الأمريكية لإعادة التوغل مرة أخرى في مناطق شمال غزة بعد أن رصد تحركات جنود الفصائل الفلسطينية في المناطق التي سحب منها آلياته.

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية جديدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، يشارك فيها لواءان من الجيش الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر بالجملة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تكبيدها جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في مختلف محاور التقدم خصوصا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وبحسب ما أعلنته الفصائل فإنه قد تم استهداف دبابتين من نوع «ميركافا» بقذائف الياسين 105.

فيما تم استهداف الحشود العسكرية في حي التفاح جنوب شرق غزة، بصواريخ 107، وخوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الخفيفة، وقذائف « أر بي جي» مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث أعلنت الفصائل عن رصدها لطائرات نقلت عددا كبيرا من القتلى، والجرحى في من جنود الاحتلال الإسرائيلي

في مخيم جباليا استهدفت الفصائل الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى شرق مخيم جباليا.

استهداف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة

نشرت الفصائل الفلسطينية عددا من مقاطع الفيديو توثق فيها استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في سماء غزة بواسطة صواريخ سام 7.