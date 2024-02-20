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مندوب الجزائر بمجلس الأمن: لا توجد بارقة أمل لإنهاء الحرب على غزة

كتب:

شريف سليمان
05:45 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
مندوب الجزائر في مجلس الأمن

مندوب الجزائر في مجلس الأمن

أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، تتويج لمناقشات مكثفة بين الدول الأعضاء بالمجلس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أشار إلى أن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات لكل مناطق قطاع غزة، موضحًا أن مشروع القرار يتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. 

وذكر أنه انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية دون أي بارقة أمل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

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