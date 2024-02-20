نائب إسرائيلي سابق: أحداث 7 أكتوبر عقاب من الله لتل أبيب بسبب أفعال غير أخلاقية

اعتبر النائب وعضو الكنيست عن البيت اليهودي سابقًا ينون ماجال، أن ما حدث لإسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى كان عقابًا مستحقًا من الله.

فض الصلاة في أحد الميادين

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» تصريحات النائب السابق في الكنيست خلال لقاء إذاعي له، مشيرًا إلى أن ما حدث لدولة الاحتلال كان عقابًا مستحقا بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي قام بها الجمهور الإسرائيلي خلال الأعياد، بما في ذلك فض الصلاة في أحد الميادين بتل الربيع يوم عيد الغفران الماضي.

وشنت عناصر الفصائل الفلسطينية هجومًا على الأراضي المحتلة ومناطق مستعمرات غلاف غزة وتسببت في خسائر كبيرة لدولة الاحتلال وقتلوا أكثر من 200 جندي وضابط من جيش الاحتلال خلال العملية التي هزت إسرائيل.