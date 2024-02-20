وزير التنمية الكندي يشيد بدور مصر في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

زار وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، والوفد المرافق له، معبر رفح البري، للتعرف على آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيدا بالدور المصري في تسهيل عملية دخول المساعدات وإيقاف الحرب على القطاع، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة تسهل وتسرع من دخول المساعدات لإنقاذ سكان غزة.

وقال «حسين»، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه معجب للغاية بهذه الجهود من قبل الهلال الأحمر المصري، مردفا: «إنهم يفعلون ما بوسعهم من أجل إيصال هذه المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات الضرورية».

وتابع: «رأيت هذه التحديات اللوجستية التي تتعلق بهذه الجهود، وكيف يعمل الهلال الأحمر المصري مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتابعة أيضا لمنظمات دولية أخرى، كلهم يعملون بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، من أجل تسهيل هذه العملية».

وواصل: «كوني هنا في العريش أعطاني الفرصة لكي أرى بنفسي العمليات اللوجستية ورأيت توزيع المساعدات والتحديات اللوجستية فيما يتعلق بدخول المساعدات والنقل إلى عدة أماكن، وهذا التقويض في عدد الشاحنات التي يمكنها أن تدخل، نحتاج لدخول المزيد من المساعدات والشاحنات وكنا نطالب بهذا قبل بداية هذا النزاع».