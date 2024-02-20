توافد نجوم الفن على عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت (فيديو)

أقيم، منذ قليل، عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت، السيدة انطوانيت والشهيرة بـ«تونا»، وذلك بكنسية مريم سيدة السلام في منطقة جاردن سيتي.

ورحلت «تونا» عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، إذ قضت آخر ساعاتها داخل وحدة العناية المركزة.

عزاء والدة ساندرا نشات

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التوافد لتقديم واجب العزاء لـ ساندرا نشات من بينهم ريهام عبدالغفور، ومحمد رجب، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وعمرو سعد، وعمر مصطفى متولي، والمنتج هشام عبدالخالق، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

تشييع جثمان والدة ساندرا نشأت

وشيعت ساندرا نشأت جثمان والدتها إلى مثواها الأخير من كنيسة القديس كيرلس بمنطقة مصر الجديدة، ظهر اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم أشرف زكى، ويسرا، وإلهام شاهين، والتي انهارت ساندرا في أحضانها، وعدد كبير من أعضاء نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، والتي حرصت على تقديم نعي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك.