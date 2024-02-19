نقابة المهن السينمائية تنعى والدة المخرجة ساندرا نشأت

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشات، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نعي نقابة المهن السينمائية

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان: «ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت في وفاة السيدة والدتها».

وأضاف البيان، «تقدم النقابة خالص العزاء للأسرة في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته».

رحيل المخرجة ساندرا نشأت

ورحلت عن عالمنا منذ ساعات، والدة المخرجة ساندرا نشأت، وأعلن خبر الوفاة المنتج الفني هاني عبدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت».