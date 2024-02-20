ساندرا نشأت تنهار من البكاء في جنازة والدتها.. وإلهام شاهين تواسيها

دخلت المخرجة ساندرا نشأت في حالة من الحزن الشديد أثناء جنازة والدتها بكنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، والتي وافتها المنية أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تُدفن بمدافن السكة البيضاء بمدينة نصر، وحرص على حضور الجنازة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي محمود سعد، والفنانة إلهام شاهين»، وعدد من الأهل والأقارب.

وفاة والدة ساندرا نشأت

ورحلت عن عالمنا أمس، والدة المخرجة ساندرا نشأت، وأعلن خبر الوفاة المنتج الفني هاني عبدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت».

وتوفيت والدة ساندرا بعد صراع مع المرض، إذ كانت محتجزة داخل أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية وانتقلت إلى العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.