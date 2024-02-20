حركة فتح: هناك ضرورة دبلوماسية قضائية لمواصلة التحرك عالميا بشأن غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك ضرورة لمواصلة التحرك في الجبهة العالمية دبلوماسيًا وقضائيًا، موضحًا أن سفير فلسطين كان بالأمس في هولندا، ووصل اليوم إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، موضحًا أن هناك نظام هيمنة عنصري تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على المنظومة العالمية.

وأضاف «نزال» خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية لا تشعر بالحرية حتى في توجيه الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا تتحطم أمام الضغوطات الإسرائيلية، موضحًا أن الضغوطات تأتي من سرقة واحتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، متابعًا: «إلى هذا الحد وصل التسلط الأمريكي والغربي في حماية إسرائيل ومشاركتها المقاصد العدوانية».

واستكمل: «المجتمع الأمريكي والغربي يعرف أن تكسير ظهر الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يعتبر بمثابة كسر ظهر للأمة العربية والإسلامية ككل»، مشيرًا إلى أن اليمن لم تستهدف إلا سفينة إسرائيلية ولم تكن في حالة اعتداء على سفن عالمية، ولكن تجلت الولايات المتحدة وبريطانيا للدفاع عن السفن الإسرائيلية وهذا ما يشير إلى موازين القوى الحاصلة، وهذا ما أدى إلى قيام اليمن بضرب السفن العالمية.