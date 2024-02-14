حدث ليلًا.. انفجار محطة غاز إيرانية وزلزال يهز تشيلي وغارات أمريكية على اليمن | عاجل

شهدت الساعات الماضية بعض الأحداث المهمة والتي كان أبرها على الاطلاق استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

زلزال في تشيلي

ضرب زلزال قوي وصلت شدته لـ 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة أتاكاما في تشيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، كما شهدت جزيرة نانو اليونانية زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر خلال ساعات اليوم الأولى، حسبما أفاد موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا.

استمرار إجرام الاحتلال

استمرات قوات الاحتلال في إجرامها وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن وسائل إعلام فلسطينية، حدوث إصابات جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لموقع شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

انفجار في محطة نقل غاز ايرانية

وقع انفجار كبير في خط نقل الغاز الرئيسي في مدينة بروجن في إيران، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، بينما لم ترد أنباء حتى الأن عن وقوع قتلى ومصابين.

غارات أمريكية على الأراضي اليمنية

كشفت وسائل إعلام يمنية حدوث غارة جوية للقوات الأمريكية والبريطانية في منطقة رأس عيسى في الصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

تقييمات أمريكية حول ارتكاب الاحتلال لانتهاكات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض يجري تقييمات حول ما إذا كانت إسرائيل متلزمة بالقانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة أم لا، وذلك بحسب مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.