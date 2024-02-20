مساعد وزير الخارجية الأسبق: واشنطن شريك في الحرب الإسرائيلية على غزة

قال رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف الولايات المتحدة مختلف عن الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي والذي يعبر عنه مسؤول السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، هو الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 الخاص بضمان وتأمين وصول إمدادات كافية للفلسطينيين بالقطاع.

الاتحاد الأوروبي يرفض اجتياح إسرائيل لرفح

وأضاف «حسن» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج الأخبار المذاع على شاشة «dmc»، أن الاتحاد الأوروبي يرفض اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، بينما الولايات المتحدة ترى ضرورة إعداد خطة لتجنب إصابة المدنيين وتكون الإصابات بأقل عدد.

وتابع أنه فيما يخص مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن الولايات المتحدة لم تعلق على رفض الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مسألة أن المجتمع الدولي يعترف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا ليس من حق إسرائيل، بل هو حق لكل دولة.

القرار الجزائري بمجلس الأمن طالب بوقف إطلاق النار

وأشار إلى أن القرار الجزائري بمجلس الأمن، طالب بوقف إطلاق النار فورا، أما المشروع الأمريكي طالب بوقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت، وهذا دليل على أن هناك نوعا من المماطلة وعدم الوضوح، مضيفا أن المشروع الجزائري يشير إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن.

واستكمل: «الاتحاد الأوروبي يقول إن ما تقوم به إسرائيل، إساءة للبشرية بأكملها، والموقف الأمريكي سببه أن الولايات شريك في هذه الحرب والإدانة تشملها كما تشمل إسرائيل، حيث أنها فقدت مصداقيتها في العالم».