وزير التعليم: حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 8 بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكل المدارس.

لائحة النظام والانضباط المدرسي

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدوري على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكل المدارس.

تنفيذ كل ما ورد من أحكام بدقة وحزم

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كل الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كل ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.