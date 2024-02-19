وزير التعليم: تحقيق الاستدامة في المدارس المصرية اليابانية وإعداد المعلمين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، واللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، واستعراض الوضع الحالي وخطط المرحلة المقبلة.

التعاون مع الجانب الياباني في اعداد المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي أن ما شهده في الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين خلال زيارته إلى المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مضيفًا أن الوزارة تستهدف التعاون مع الجانب الياباني في إعداد المعلمين، وأنشطة التوكاتسو بالمدارس، والتوسع في المشروع .

تفعيل انشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية

وقال حجازي إن الوزارة تسعي إلى تحقيق الاستدامة في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها خاصة مع تفعيل انشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتطبيق أنشطة التوكاتسو المصغرة بالمدارس الحكومية، مؤكدًا على أن وجود مثل هذه المدارس بمنهجها وهيكلها وبآلية قبول معلميها وطلابها هو أحد موارد الاستدامة.

شدد حجازي على أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستدامة تم إعداد مدربين التوكاتسو وتفعيل شهادة الاعتماد، مشيرًا أيضا إلى اهتمام الوزارة بنشر الوعي بفلسفة التعليم الياباني من خلال برنامج توعوي عن الإدارة المدرسية على النظام الياباني للدفعة الأولي من المبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة.

خطوات منهجية ومميزة

ومن جانبه، أعرب أوكا هيروشي سفير دولة اليابان عن سعادته بهذا اللقاء، مضيفًا أن التعليم في مصر يسير بخطوات منهجية ومميزة تدعو إلى الإعجاب، مشيرًا إلى تقدم طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس المصرية اليابانية بصورة مذهلة في اكتساب المهارات، مما يؤكد على الجهد المبذول من الجانبين المصري والياباني.

وأكد أوكا هيروشي على الاستعداد الكامل من الجانب الياباني لتقديم كافة سبل الدعم من خلال الوحدة المشتركة مع الجانب المصري والاستعانة بالخبراء اليابانيين في تقديم الخبرات الفنية المطلوبة، وبناء قدرات المعلمين، وتحسين الإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة محاور منها التوسع في البرامج التدريبية في اليابان، ووضع التصورات النهائية في برنامج اعتماد التوكاتسو ، وأيضًا تطوير دليل المعلم للتوكاتسو للمدارس المختلفة في مصر، وكذلك تنفيذ برنامج خاص لدعم تعليم الأطفال بصعوبات تعلم.

خلق بيئة تعليمية جديدة للتعليم في مصر

جدير بالذكر أن من مجالات التعاون مع جايكا تستهدف خلق بيئة تعليمية جديدة للتعليم في مصر، ومن خلال نشر عدد من المفاهيم مثل «التعلم من خلال اللعب» التي تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية وصفات كالاستقلال والانضباط والتعاون بين الأطفال، مما يساعد على التنشئة السليمة للأطفال المصريين، وكذلك تدعم جايكا تطوير التعليم الأساسي من خلال المدارس المصرية اليابانية التي تنفذ "نظام التوكاتسو وهو نظام التنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق أنشطة خاصة تهدف لتطوير المهارات البدنية والأكاديمية والاجتماعية والنفسية لدي الطلاب المصريين ليصبحوا أعضاء فاعلىن ومنتجين في المجتمع.