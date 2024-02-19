وزير التعليم يطمئن على الطلاب المصابين في حادث السيرك بالوادي الجديد

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

إصابة 31 طالباً

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي، بأن 31 طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي بالخارجة، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي أنَّ الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما وجه وزير التعليم مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبدالعزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير جميع سبل الرعاية لهم.