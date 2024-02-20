«القاهرة الإخبارية»: أمريكا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بإدانة حركة حماس

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مجلس الأمن شهد اليوم استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري، والذي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، وذلك للمرة الثالثة، مشيرا إلى أمريكا تقدمت بمشروع قرار ينطوي على إدانة حركة حماس.

وأوضح «جبر»، أن الاعتراض الأمريكي على مشروع القرار الجزائري يتمثل في نقطة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والذي تراه أمريكا أمر غير مناسب في الوقت الحالي.

أمريكا تريد هدنة مؤقتة

وأضاف «جبر»، خلال رسالته للقناة، أن ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن قالت، إن الولايات المتحدة تريد هدنة مؤقتة، والتي بمقتضاها يتم إخراج المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستكمل: «أمريكا تعترض على عدم إدانة حركة حماس بخصوص أحداث السابع من أكتوبر، وأنه ليس هناك ما يجبر حماس في قرار الجزائر على تسليم المحتجزين لديها، ولذلك في الوقت الذي كانت تصوت الدول على القرار الجزائري قامت الولايات المتحدة بتسليم قرار مواز إلى أعضاء مجلس الأمن ليتم مناقشته في الغرف المغلقة، وهو مشروع قرار أمريكي ينطوي على إدانة حركة حماس».