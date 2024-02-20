مندوب مصر بمجلس الأمن: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ينقذ خيار السلام

قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن، السفير أسامة عبدالخالق، إنَّ مصر تناشد مجلس الأمن وكل القوى المسؤولة، إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنَّ هذا لن يعرقل جهود الوساطة الجارية، بل سيتيح لها ظروفا مناسبة للنجاح.

وأضاف «عبد الخالق»، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، والتي تنقلها شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجب استعادة الهدوء وتضميد جراح المصابين، خاصة الأطفال منهم والثكلى، بدلاً من التفاوض وسط الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة.

ضرورة وقف إطلاق النار

وتابع مندوب مصر بمجلس الأمن، موجهاً كلمته للحضور: «نداء مصر لكم واضح وهو ضرورة وقف إطلاق النار الآن، وأرجو ألا يخطئ أي طرف إدراك هذه الرسالة النبيلة والمباشرة مجدداً، والتي لا تهدف سوى لحماية المدنيين دون حسابات سياسية».

وأكد على تحذيرات مصر مجدداً من المخاطر الكارثية والمحدقة بالأشقاء الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، كما تحذر من استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء هذه الحرب المدمرة.