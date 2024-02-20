مندوب مصر بمجلس الأمن: مصر وقطر تخوضان مفاوضات شائكة لوقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق، أنَّ مصر وقطر ملتزمتان وجادتان للغاية في التعامل مع المفاوضات الشائكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والمفاوضات بطبيعتها معقدة ولا يمكن التنبؤ بسرعة تحقيق النتائج.

وتابع مندوب مصر بمجلس الأمن، في كلمته بمؤتمر على هامش اجتماعات مجلس الأمن اليوم: «لا بد من إيقاف نزيف الدماء، ونؤكد على أهمية تحمل مجلس الأمن لواجباته، بل نفضل التفاوض وسط الهدوء ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بدلاً من التفاوض تحت الضغط الشديد الذي ينذر بمزيد من التصعيد».