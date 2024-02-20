اختفاء والد يوسف «أبو شعر كيرلي» في غزة.. والزوجة تكشف مصيره

ثلاثة أشهر مرت وظلت الجملة الأشهر التي نطقها والد يوسف بحرقة هي التي تتردد في الأذهان، «‎الطفل يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. وينه حبيبي؟»، كلمات ما إن سمعها أحد إلا وكاد ينخلع فؤاده، لتعود القصة من جديد بعد اعتقال الوالد من داخل أروقة المستشفى أثناء تأدية عمله، تاركًا وراءه فراغًا هائلًا وصدمة فاجعت القلوب في شتى البقاع، في جريمة جديدة من جرائمالاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال والد الطفل يوسف شعره كيرلي

بين غرف الإنعاش والطوارئ وثلاجات الموتى، كان الطبيب محمد حميد أبو موسى، والد يوسف طبيب الأشعة الفلسطيني يؤدي عمله، حتى دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقلته بعد أن أشار إليه أحد الجنود الإسرائيلين، ليتم أخذه قسرًا بالقودة من داخل مجمع ناصر الطبي، ووفقًا لحديث زوجته روان صالحة لـ«الوطن»، «اعتقلوه حبيبي قلبي انقهر».

تفاصيل الاعتقال

لطالما كانت مستشفى ناصر، رمزًا للصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الزوجة: «يوم الخميس دخلوا على مستشفى ناصر اقتحموها بلا رحمة، هما بينقوا ناس معينة عشان ياخدوها، بس أشاروا إليه بأصبعهم واعتقلوه، إحنا كنا معاه لأن بيتنا انقصف وكنا كلنا بالمستشفى بس سابونا وخدوه حبيبي»، لم يعد في وسع الأم سوى البكاء حزنًا على رحيل «يوسف»، وألمًا على اعتقال أبيه.

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الأم مكلومة والأب مُعتقل، وبحسب حديث أخت الزوجة رغد صالحة، لـ«الوطن»، فإنهم بلغوا عن اعتقاله لجهة الصليب الأحمر، ولكن لم يتم الأخذ بالبلاغ: «أختي روان راحت لدير البلح مع أخويا يحميها هي وأولادها حتى نشوف زوجها، هما سابوها وسابوا الأولاد معتقلوهمش معاه، بس بلغنا الصليب الأحمر، وقالوا بعد 14 يوم بنبدأ نتحرك للاختفاء».

فقدت العائلة العديد من أفرادها وتهدمت المنازل واُعتقل الأب، لحظات مؤلمة لن يطويها الزمن مهما مر عليهم، وصدمة مدمرة للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يعد هناك رحمة في هذه الحرب اللا إنسانية التي طالت الأرواح.