خبير سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، إن رافع مصر اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، خطوة بخطوة لقناعة شرعية في المتضامن الدولي، وتوافق على أن المذكرة مطلوبة ولا يجوز لها أن تشرع في الاحتلال.

وتتميز عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قنوات «DMC»، أن المذكرة المصرية لم تتواصل إلا عن أحداث السابع من أكتوبر، ولكن ما قبل ذلك، تتواصل عن إحتلال الإسرائيلي لمدة أكثر من 75 عامًا.

مخالفات القوانين الدولية

وتابعت: «إسرائيل خالفت مبادىء القانون الدولي، والمذكرة المصرية تحدثت عن أعضاء فريق العمل الخيري الفلسطيني، وهدم المنازل والطرد ورحيل وتهجير الاسم ، حيث تحدثت المذكرة المصرية عن ذلك بشكل تفصيلي، وتوجهنا تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة وأمام المنظمات الدولية، ومصر تتجه نحو توضع النقاط على الحروف حسب الحروف الدولية، كما أن المذكرة تتحدث عن ازدواجية تريد.

الإبادة الجماعية والتمييز العنصري

وأكملت: «المذكرة تشمل حقوق الإنسان، ووجود إبادة جماعية وتمييز عنصري ورحيل وتهجير وتجويع القسم الفلسطيني، وعدم وجود الذهب ، لتمويل جرائم في منتهى الخطورة، وهي جرائم تنتهك ضد الإنسانية، ومخالفة ومبادىء القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني».