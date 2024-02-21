«الجامعة العربية»: 15 عضوا في مجلس الأمن يرفضون تهجير الفلسطينيين

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي ينظر بقلق بالغ لعملية عسكرية محتملة إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

إجماع برفض التهجير

وتابع «ماجد» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن هناك إجماعا بين 15 عضوا في مجلس الأمن على عدم الدفع بالفلسطينين بالهجرة من أراضيهم وظهر ذلك في الجسلتين العلنيتين في يومي 24 يناير و14 فبراير، كاشفًا عن مفاجأة بأن مشروع القرار الأمريكي الذي تحاول واشنطن طرحه لرفع الحرج عنها وسط انتقادات دولية لاستخدام الفيتو الثالث يحمل ضمن فقراته رفض فكرة التهجير القسري قائلًا: «من ضمن فقرات المشروع مفيش تهجير قسري للفلسطينين نظرا لإحساس واشنطن بالدم فحطوا فقرة تنص على عدم وجود تهجير قسري».

إدانة الفصائل الفلسطينية كمنظمة إرهابية

وأوضح أن مجلس الأمن يعارض بقوة أي تهجير قسري ويحاول تقديم المشروع ببعض المقبلات فيما يتعلق بعملية السلام ووضع أفق سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن قبل ذلك إدانة الفصائل الفلسطينية كمنظمة إرهابية والإفراج عن 131 محتجزا.