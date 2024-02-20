رغم النداءات الدولية.. الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في عدوانه على قطاع غزة

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو استمرار العملية العسكرية الشاملة في فترة من 6 أسابيع ومن الممكن أن تمتد إلى 8 في قطاع غزة.

وذكر التقرير الذي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة الاحتلال التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة عرض الحائط، وتنوي بحسب المسؤولين الدوليين الإسرائيليين استمرار العملية بذريعة القضاء على ما تبقى من قدرات المقاومة خلال الأسابيع الـ6 أو 8 المقبلة.

كما ذكر التقرير أن على مدار 4 أشهر، دمر جيش الأحتلال كل شيء في قطاع غزة، وما خلفته تلك الحرب الوحشية، حيث دمرت نحو 60% من المنازل ونزوح نحو مليون و700 شخص ما يعادل أكثر من 80 % من سكان قطاع غزة فضلا عن نحو 29 ألف شهيد وما يقرب من 70 ألف مصاب.

وبعد أكثر من 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي، لم ينجح جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه المعلنة فالمحتجزون مازالوا داخل القطاع والمقاومة ما زالت تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.