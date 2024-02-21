لطلاب الثانوية العامة.. تعليمات مهمة من وزارة التعليم بشأن امتحانات نهاية العام

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تبدأ شهر يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نصائح وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة

وقالت الوزارة إنه يجب مراجعة البيانات الأساسية لطلاب الثانوية العامة خلال تسجيل استمارة الثانوية العامة، ومراجعة المواد توضيح كل المواد التي يجرى الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، للشعبتين الأدبي والعلمي «علوم ورياضة».

استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود خطأ خلال تسجيل استمارة الثانوية العامة يتوجه الطالب إلى المدرسة في حالة رغبته في تعديل أي بيانات داخل الاستمارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسجيلها على الموقع الرسمي للوزارة غدا الخميس.

- مواد الثانوية العامة للشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

- مواد الثانوية العامة للشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

- مواد الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.