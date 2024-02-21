وزارة التعليم: آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الخميس 22 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

سرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الثالث الثانوي، سرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مؤكده أنه في حالة عدم التسجيل وتقديم الاستمارة الإلكترونية تمنع من دخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

وأوضحت وزارة التعليم، رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، وذلك بالبريد الموحد للطالب، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

- بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.