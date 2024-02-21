«مكتبة الإسكندرية»: نستفيد من الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث الحضاري

قال الدكتور أيمن سليمان مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، إن الندوة التي عقدتها المكتبة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي كانت بعنوان «آفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي»، جاءت لحفظ التراث المصري لأنه إرث أجدادنا ولابد من الحفاظ عليه، وإتاحته لجميع فئات المجتمع سواء باحثين، والمشاهد العادي من خلال وسائل كثيرة.

التوثيق عملية صعبة

أوضح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء أن التوثيق هي عملية صعبة وليست سهلة وان المعلومات والبيانات التي يتم تحقيقها وتوثيقها لاستمرارها للأجيال القادمة، موضحًا أن عملية حفظ التراث الحضاري بمكتبة الإسكندرية هي أمانة على عاتقنا.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

تابع مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أننا لابد من مواكبة القُطر الحديثة في استخدام التقنيات المختلفة، كان من هذه التقنيات الموجودة في الوقت الحالي بشكل كبير هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأننا منذ بداية ظهور هذه التقنيات في مكتبة الإسكندرية بدأنا نقيمها ونعمل على كيفية الاستفادة منها في مجال التوثيق.