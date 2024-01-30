رئيس متحف الحضارة: استحدثنا بعض المبادرات للحفاظ على التراث المصري

انتهت منذ قليل، ندوة بعنوان ذاكرة الحضارة قدمها عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي، بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن متحف الحضارة وحاضر فيها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور فريد فاضل والدكتورة منال محيي الدين والدكتور وليد قانوش.

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف استحدث العديد من المبادرات ومنها السينما والحضارة بهدف عرض تاريخ مصر، بالإضافة إلى مبادرة طبلية مصر وهدفها الحفاظ على التراث المصري فيما يخص الطعام.

متحف الحضارة منبر للتنوير والثقافة

وأضاف «غنيم» خلال الندوة المنعقدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «نتعامل مع متحف الحضارة على أنه مكان لكل المصريين باعتبار أنه منبر للتنوير والثقافة، وهناك حفلات تقام داخل المتحف لا تكلف الدولة أية مبالغ بل تضيف إلى خزانة الدولة الكثير من الأموال».

وعن كيفية تحويل الأماكن الترفيهية والمتاحف من مجرد أماكن تثقل كاهل الدولة بمبالغ مالية في ترميمها وحراستها فقط، إلى مكان منتج ويدر دخلا فيجب أن يتم اختيار الشخص المناسب لادارة المنشأة او المتحف، بالاضافة الي وجود رؤية لادارة المكان او المنشأه بشكل يدر دخل اقتصادي.

من جهته، قال الدكتور فريد فاضل طبيب عيون وفنان تشكيلي وموسيقار، إن المتحف القومي للحضارة، متكيف ومتجدد ويقدم أفضل ما لديه بأقل التكاليف كما أن هناك أنشطة متنوعة من موسيقى ورقص وفن تشكيلي.

وأضاف فاضل، خلال ندوة ذاكرة التاريخ، أن هناك تنوعا كبيرا في المتحف مما يعمل على جذب الزوار من كل مكان في العالم وهو ما شهدناه منذ افتتاح المتحف في أبريل 2021، بالإضافة إلى أنه منارة ثقافية مشعة للعالم أجمع.

إبداع في عرض القطع الأثرية

ومن جهته قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوزارة الثقافة، ان الفيلم التسجيلي عن افتتاح المتحف المصري، يجسد ما وصلنا له من ابداع في عرض القطع الاثرية الخاصة بالمتحف القومي للحضارة، مشيراً الي ان المتحف له تأثير قوي في نقل تراث مصر للأخر و يعطي هذا الكيان رصانة وكأنه من سنوات وليس من سنوات قليله فقط .

في سياق متصل، قالت الدكتورة منال محي الدين، عازفة الهارب في دار الأوبرا المصرية، إن افتتاح متحف الحضارة له صدى كبير جدا على مستوى العالم.

وأضافت أن متحف الحضارة مميز لأنه يضم كافة الحضارات مثل الحضارة الفرعونية والقبطية والرومانية والإغريقية، بالإضافة إلى الممياوات، مشيرة إلى أن هناك شيئا آخر يميز المتحف القومي للحضارة وهو وجود مركز ترميم الآثار داخل المتحف يديره حرفيون بدقه.

واستكملت: «شرفت بالمشاركة في اليوم العالمي للهارب وقومت بتسجيل عزف مقطوعة قبطية بجانب الهارب الفرعوني بداخل المتحف مما جعل مشاركتي في الاحتفال باليوم العالمي للهارب مشاركة مميزة ومختلفة نظرا لتصوير مقطوعتي داخل المتحف».