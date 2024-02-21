الفريق أسامة عسكر يكرم عدد من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

كرم الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب العسكري للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين في المجالات العلمية والبحثية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتهنئته للمكرمين، مشيدا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة في الارتقاء بالقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن، مؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات التي تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بجميع المجالات.

حضر مراسم التكريم عددا من قادة القوات المسلحة.