الفريق أسامة عسكر يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة في إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

النجاحات المتتالية التي تحققها قوات حرس الحدود

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب محمـد عز الدين جحوش، قائد قوات حرس الحدود، تضمَّن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات، مشيداً بالنجاحات المتتالية التي تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدي بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.

ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال حرس الحدود، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.