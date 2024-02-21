«إكسترا نيوز»: أنقاض مبنى الأونروا شاهدة على جرائم إسرائيل في غزة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا خاصًا اليوم، يرصد حجم الدمار الذي لحق بمقر وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة «الأونروا»، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.

مشاهد الدمار في غزة

ويعد التقرير الذي أبرز مشاهد الدماء والدمار وتشريد آلاف الأسر في غزة، بمثابة مثال صارخ على جرائم حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.

الشعب الفلسطيني أصبح مضطهدًا

وقال مواطن فلسطيني، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم الوكالة الاثنين الماضي، في تمام الساعة الخامسة صباحًا، بالدبابات والجرافات، وبدأ في تدمير المكان بالكامل، مشيرًا إلى أنّ ما تبقى في المكان تقريبًا من النساء، نحو 150 مرأة، وباقي النازحين هربوا من شدة الضرب إلى أماكن بعيدة: «الشعب الفلسطيني أصبح مضطهدًا، ونحن لا نريد الموت والدمار، ونتمني أن نعيش مثل باقي الشعوب».