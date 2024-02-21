«تاليا» تجسد معاناة أطفال غزة في جلسة تصوير.. «كفاية حرب»

«غزة في القلوب»، شعار نرفعه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما ظهر في جلسة تصوير قامت بها شيماء أحمد لابنتها «تاليا» بالزي الفلسطيني لدعم الدولة، لتبعث رسالة استغاثة مليئة بالحزن والأمل إلى العالم، طالبة من الجميع مساعدتهم والدعاء.

جلسة تصوير لدعم فلسطين

وجهت الأم رسالة إلى العالم من خلال ابنتها تاليا أحمد، ذات الـ8 سنوات، قائلة لـ«الوطن»: «دايمًا تاليا وياسين ولادي كانوا بيسألوني عن فلسطين، وبدأوا لما يفهموا يقولوا لي نشارك إزاي، فحبيت أعمل الفوتوسيشن ده كجزء من الدعم»، إذ أن تأثر أطفالها كان الدافع لها في المشاركة والدعم بالتصوير.

وبزي التراث الفلسطيني، ظهرت «تاليا» في جلسة التصوير، بصورة مع دمية وسط الدمار، لتعبر عن الانتهاكات التي تحدث للأطفال، وبجانبها على الحائط طفل وطفلة ممسكين بيد بعضهما كانا يريدا العيش في سلام، ولكن قصف الاحتلال أحلامهم، وفي صورة أخرى تظهر مشيرة إلى قبلة القدس مسجد الأقصى، وتظهر مغطاه الفم طالبة من العالم التوقف عن الحرب.

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دعم القضية الفلسطينية

«دايمًا كنا متأثرين باللي بيحصل وشايفين ده من خلال السوشيال ميديا، فجاءت لي الفكرة من الأطفال اللي بيموتوا أول شيء إزاي ممكن نخفف ده من عليهم، وكنا حابيين نتضامن معاهم»، بحسب الأم، وذلك في عمل جماعي من خلال مصمة الأزياء «إنجي ممدوح» والمصور «أبانوب الشوتات».

وبصور موجعة زلزلت القلوب، عبروا عن شعورهم بالألم بسبب ما حدث في فلسطين وقطاع غزة: «كان الموضوع أشد من فكرة الصور لأن الأولاد متأثرين جدًا، وحتى كنا بندور على طريقة للتبرع، وشاركنا في ده بدعم المنتجات المصرية، وبنتمنى رسالتنا توصل للعالم لدفع الأذى عنهم ولو بطريقة بسيطة».